Liviu Dragnea, ironic după ce UDMR a criticat dur Guvernul Dăncilă: Nu am văzut vreo mitralieră la Kelemen în mâini (VIDEO)

Liviu Dragnea a reacționat ironic la criticile lansate de liderul UDMR, Kelemen Hunor, la adresa Guvernului Dăncilă, înainte de votul din Parlament asupra moțiunii de cenzură.

"O declarație politică forte bună. Ce să fie? Nu am văzut vreo mitralieră la Kelemen în mâini", a răspuns Dragnea la o întrebare adresată de jurnaliști pe această temă.

Președintele UDMR Kelemen Hunor a criticat dur Guvernul Dăncilă, joi, în ziua moțiunii de cenzură depusă de opoziție.

"Bugetul pe anul 2019 nu este gata. Vă întrebăm și noi: de ce? ce așteptați? Și încă ceva: acest proiect de ordonanță de urgență, care, la modul general, vrea să reglementeze câteva chestiuni fiscale și nu numai, iarăși cu câteva zile înainte de sfârșitul anului, schimbă multe prevederi fiscale, inventează noi taxe, pune la colț un sistem întreg din economie, aruncă în aer bursa de valori, economia și mai ales aruncă în are speranța. Fără consultare, fără explicații, fără pregătire. Îmi este greu să înțeleg ce raționament vă conduce. Ați creat un șoc și un haos uriaș cu riscuri imense", a declarat Kelemen Hunor.

