Liviu Dragnea, la a 4-a încercare de a ieși din închisoare: Fostul șef PSD a depus alte două solicitări la instanțe, prin care cere eliberarea sa „de îndată” (VIDEO)

Liviu Dragnea vrea cu înverșunare să fie liber, astfel că face o a patra încercare de a scăpa de închisoare. Fostul șef PSD a depus alte două solicitări, una la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar cealaltă la Tribunalul Capitalei, prin care cere punerea sa în libertate „de îndată”, relatează B1 TV.

