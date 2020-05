Înalta Curte de Casație și Justiție judecă, luni, încă un recurs înaintat de avocații lui Liviu Dragnea în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, în care a fost condamnat la închisoare cu executare.. Cu această ocazie, fostul lider PSD va fi audiat prin videoconferință, potrivit B1 TV.

După ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, Liviu Dragnea face o nouă încercare de a ieși din penitenciarul Rahova, acolo unde, de altfel, este încarcerat în prezent. De data aceasta este vorba despre o contestație la contestația la executare. Mai exact, în primă instanță, magistrații Curții Supreme au decis să respingă solicitarea făcută de fostul lider al PSD Liviu Dragnea și, astăzi, iar decizia a fost contestată de avocații lui Liviu Dragnea.

