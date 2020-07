Liviu Dragnea, o nouă parte a interviului dat după gratii: Nu aș fi cerut grațiere, pentru că doar vinovații fac asta / Viorica Dăncilă, la câteva ore: A făcut presiuni pe tema amnistiei și grațierii

Fostul premier Viorica Dăncilă a reiterat miercuri că Liviu Dragnea, lider PSD în cea mai mare parte a perioadei petrecute de ea la Palatul Victoria, a făcut presiuni „pe tema amnistiei și grațierii” timp de mai multe luni de zile. Mesajul său a părut o replică la a treia parte a interviului dat de Liviu Dragnea după gratii, în care a subliniat că nu ar fi făcut o cerere de grațiere, indiferent de câștigătorul alegerilor prezidențiale din 2019, „pentru că grațierea o cer oamenii vinovați”.

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere! Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară. Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins. Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români”, a scris Viorica Dăncilă, miercuri, pe Facebook.

SCANDAL MONSTRU PROVOCAT DE CEL MAI CELEBRU CUPLU DIN ROMÂNIA: AM MERS LA POLIŢIE ŞI... (GALERIE FOTO)

În aceeași zi, fostul său șef de la PSD, care este acum încarcerat la Penitenciarul Rahova unde își ispășește condamnarea din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, a reapărut în prim-planul atenției publice, într-un interviu oferit fostei sale consiliere Anca Alexandrescu. Realitatea Plus a difuzat a treia parte a materialului cu Liviu Dragnea, în care ex-președintele Camerei Deputaților a rememorat momente din perioada ulterioară intrării sale la închisoare, când Viorica Dăncilă nu numai că prelua șefia formațiunii social-democrate, dar se și lansa drept candidat al partidului în cursa către Cotroceni.

„Eu m-am abținut foarte mult. Oricum la presă nu puteam să ies. M-am abținut și să trimit, eventual, o postare. Și în discuția cu tine din campania de la prezidențiale mi-ai spus, m-ai rugat, că ar fi bine să nu intervin. Ce m-a deranjat foarte mult atunci, doamna Dăncilă, Viorica Dăncilă, se trezea foarte des vorbind despre faptul că nu mă va grația. Una, două: nu-l voi grația, una, două, nu-l voi grația. Probabil că erau reporteri care erau rugați de consilierii dumneaei să pună întrebarea asta. Chiar eram foarte nervos și voiam să-i spun atunci așa: doamna candidat, nu mai vorbi despre faptul că nu o să mă grațiezi pe mine, că eu nu o să scriu o cerere de grațiere nici adresată ție, nici adresată lui Iohannis, pentru că grațierea o cer oamenii vinovați. Eu sunt adus aici nevinovat și nu am de ce să cer grațiere. Și atunci mi-ai zis și tu, mi-a zis și Irina, și alți prieteni: domne, o să spună că din cauza dumitale nu câștigă alegerile. Nu îmi era foarte ușor, nu mă uitam la presă, dar mai vorbeam cu colegii de aici, mai auzeam discuții... era campanie electorală”, a declarat Liviu Dragnea.

Vestea vine în contextul în care, după difuzarea primei părți din interviu, Administrația Națională a Penitenciarelor anunța că a demarat un control la Penitenciarul Rahova, pentru a vedea în ce condiții a fost realizat materialul de presă.

„În contextul dezbaterilor publice care vizează modalitatea de acordare a unei comunicări online la nivelul unei unități penitenciare subordonate, Administrația Națională a Penitenciarelor a solicitat administrației locului de deținere documentarul în baza căruia a fost aprobată exercitarea dreptului. Demersul vizează verificarea aspectelor de legalitate, prin raportare la prevederile actelor normative care reglementează acordarea dreptului la comunicări online”, se arată într-un comunicat al ANP, difuzat joi seară.