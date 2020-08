Liviu Dragnea, o ultimă încercare pentru eliberare condiționată. Curtea de Apel discută, joi, contestația depusă de fostul șef al PSD la decizia Tribunalului București (VIDEO)

Liviu Dragnea își încearcă norocul pentru ultima dată. Curtea de Apel București discută, joi, contestația depusă de fostul lider al PSD împotriva deciziei luate de Tribunalul București în luna iunie, când instanța respingea atacul la executarea în regim de detenție a pedepsei din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Liviu Dragnea, o ultimă încercare pentru eliberare condiționată, joi, la Curtea de Apel





Avocații lui Liviu Dragnea susțin că fostul președinte al PSD a fost judecat de un complet format din trei judecători nespecializați – aceasta fiind, practic, principala reclamație din contestație, potrivit B1 TV.

În plus, avocații au afirmat că, pe perioada detenției, Liviu Dragnea a muncit la Penitenciarul Rahova, acolo unde își ispășește condamnarea la închisoare cu executare, și a avut un comportament ireproșabil.

Mai mult decât atât, aparent, Curtea Constituțională n-ar fi prevăzut o procedură clară prin care se pot contesta completurile de trei și cinci judecători, ca urmare a deciziei pe care tot instituția fundamentală o lua cu privire la aceste contestații. Vestea vine în contextul în care, în a doua parte a anului 2019, Curtea Constituțional a decis că există un conflict juridic între Parlament și Curtea supremă, pe tema constituirii completurilor specializate. Concret, CCR a admis că Înalta Curte de Casație și Justiție a încălcat legea şi a ignorat obligaţia de a organiza pentru astfel de dosare completuri specializate.



Liviu Dragnea, interviu din închisoare. Schimb de replici cu Viorica Dăncilă





În prezent, Liviu Dragnea este în detenție, la Penitenciarul Rahova, unde își ispășește condamnarea de 3 ani și 6 luni la închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman. Între timp, el a oferit și un prim interviu de după gratii, ocazie cu care a fost protagonistul a ceea ce a părut să fie un schimb de replici de la distanță cu fostul premier Viorica Dăncilă.

„Eu m-am abținut foarte mult. Oricum la presă nu puteam să ies. M-am abținut și să trimit, eventual, o postare. Și în discuția cu tine din campania de la prezidențiale mi-ai spus, m-ai rugat, că ar fi bine să nu intervin. Ce m-a deranjat foarte mult atunci, doamna Dăncilă, Viorica Dăncilă, se trezea foarte des vorbind despre faptul că nu mă va grația. Una, două: nu-l voi grația, una, două, nu-l voi grația. Probabil că erau reporteri care erau rugați de consilierii dumneaei să pună întrebarea asta. Chiar eram foarte nervos și voiam să-i spun atunci așa: doamna candidat, nu mai vorbi despre faptul că nu o să mă grațiezi pe mine, că eu nu o să scriu o cerere de grațiere nici adresată ție, nici adresată lui Iohannis, pentru că grațierea o cer oamenii vinovați. Eu sunt adus aici nevinovat și nu am de ce să cer grațiere. Și atunci mi-ai zis și tu, mi-a zis și Irina, și alți prieteni: domne, o să spună că din cauza dumitale nu câștigă alegerile. Nu îmi era foarte ușor, nu mă uitam la presă, dar mai vorbeam cu colegii de aici, mai auzeam discuții... era campanie electorală”, a declarat Liviu Dragnea, potrivit Realitatea Plus.

„Cât timp am fost prim-ministru nu am dat nicio ordonanță de urgență pe justiție! Și nu am avut niciodată vreo inițiativă pro-amnistie și pro-grațiere! Sunt sigură că acest lucru l-a iritat pe domnul Liviu Dragnea, dar am considerat că interesul României primează. N-am vrut să fac ceva ce știam sigur că e rău pentru țară. Confirm din nou: au fost presiuni din partea domnului Dragnea pe tema amnistiei și grațierii. Timp de mai multe luni de zile au venit direct și indirect sugestii, recomandări, idei, pe care însă le-am respins. Domnul Dragnea n-a primit bine aceste refuzuri și-l enerva probabil faptul că nu mă poate manevra. Probabil că domnul Dragnea n-a înțeles un lucru: că eram premierul României, nu sluga lui. Am ținut să onorez funcția și să-mi fac datoria față de români”, a scris Viorica Dăncilă, miercuri, pe Facebook.