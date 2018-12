Liviu Dragnea detonează BOMBA despre OUG privind Pilonul II de Pensii: Va fi adoptată vineri (VIDEO)

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a anunţat că Executivul s-ar putea reuni vineri, într-o nouă ședință, pentru a adopta controversata ordonanță de urgență privind modificarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Este vorba de ordonanţa cu privire la modificarea Pilonului II de Pensii și la aplicarea unei "taxe pe lăcomie" pentru bănci.

Dragnea a precizat că a înțeles de la premierul Viorica Dăncilă că ordonanţa va fi adoptată vineri, iar până atunci vor mai fi discuții pe forma finală a textului.

Întrebat dacă românii îşi vor mai putea retrage banii care s-au acumulat deja la Pilonul II de Pensii, Liviu Dragnea a răspuns: "Nu. Au rămas să discute în Guvern, să vadă care este cea mai bună variantă prin care fondurile de pensii să funcționeze în continuare și să aibă posibilitatea să investească acești bani și acele societăți să poată funcționa în continuare, iar cetățenii să aibă posibilitatea de a opta dacă vor să mute banii sau să investească în titluri de stat. Astea sunt variantele de lucru".

"Cert este ca nu mai poate fi păstrat acel comision, acea taxă pe care societățile le pun pe banii din Pilonul II de pensii. Este vorba de taxa de 2,5% care a fost pusă la început", a precizat Liviu Dragnea joi, într-o conferinţă de presă ţinută la Parlament.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.