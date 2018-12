Liviu Dragnea, în pragul unei crize de nervi de faţă cu jurnaliştii când a fost întrebat de OUG pe amnistie şi graţiere: Pentru PSD este o OBSESIE... (VIDEO)

Preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a făcut joi, la Palatul Parlamentului, o criză de nervi atunci când a fost întrebat, în mod repetat de jurnalişti, despre vehiculata ordonanţă de urgenţă privind amnistia şi graţierea.

Liviu Dragnea s-a răstit la jurnalişti atunci când aceştia l-au întrebat de ce PSD nu a rezolvat "nedreptățile" în ultimii doi ani, când a avut o majoritate solidă în Parlament şi a pus trei guverne.

Mai mult, liderul PSD s-a apucat să îi ia el la întrebări pe reporteri, chestionându-i dacă au fost în țară în ultimii doi ani și au asista la tot "circul" pe care l-a făcut opoziția, împiedicând modificările la Codurile Penale.

Evident, Dragnea a reluat şi tema "abuzurilor".

"Sunt atât de multe abuzuri în România, dosare făcute pe probe nelegale, dosare făcute prin șantaj și amenințări, în așa fel încât este legitimă solicitarea de a se găsi o soluție. Că este amnistie și grațiere, să fie. Dacă este o altă soluție, să vină cu ea, dar la un moment dat în această țară trebuie să existe un moment zero", a afirmat liderul PSD.

"Că va fi această OUG de amnistie și grațiere, eu nu mă opun. Că vor fi alte OUG, nu știu. În România, la Curtea Supremă au fost completuri constituite nelegal, protocoale secrete între instituțiile de forță. Astea nu contează? Sau în România contează doar ca toată lumea să ajungă la pușcărie", a completat Dragnea.

Întrebat dacă acest subiect nu este o obsesie și pentru PSD, Liviu Dragnea a răspuns: "Pentru PSD e o obsesie de a face dreptate până la capăt, să îndreptăm nedreptățile".

Liderul social-democrat a mai spus că el vrea să treacă amnistia și grațierea prin OUG pentru că "îmi doresc să finalizăm în timpul vieții noastre".

Reporterii prezenţi la Palatul Parlamentului au insistat şi l-au întrebat de ce nu a făcut "dreptate până la capăt" cu cele trei guverne PSD de până acum.

"Ați fost cumva în acești doi ani în această clădire. (...) Ați văzut tot circul din această instituție?", a replicat Dragnea.

Liderul PSD a mai fost întrebat şi de ce Tudorel Toader nu a venit cu o soluție, deși este ministru în al treilea guvern PSD.

"Și eu mă întreb de ce nu a venit cu o soluție, dar așteptăm", a spus Dragnea.

