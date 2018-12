Liviu Dragnea, PLICTISIT în timpul discursului Vioricăi Dăncilă: Imaginile INCREDIBILE la care se uita șeful PSD în timp ce premierul susținea discursul la moțiune (VIDEO)

Liviu Dragnea a dat semne că s-a plictisit grav în timpul discursului pe care Viorica Dăncilă l-a susținut, joi, în Parlament.

În timp ce premierul răspundea criticilor din moțiunea de cenzură a opoziției, șeful PSD se uita la mai multe imagini printate pe o foaie.

Imaginile ilustrau atacul violent al unui bărbat care ar fi fost eliberat în urma recursului compensatoriu, în scara unui bloc din Alba Iulia.

