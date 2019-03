Dragnea: Mi se par destul de ciudate supărările generate de Secția Specială

Liviu Dragnea nu pare deloc impresionat de valul de proteste declanșat de OUG 7 și Secția Specială pentru anchetarea magistraților, ambele ”opere” ale PSD-ALDE.

Întrebat dacă este îngrijorat de faptul că actorii au protestat, șeful PSD a răspuns că nu a văzut manifestația, asta deși a fost un subiect pe larg dezbătut atât la TV, cât și în online: ”N-am văzut protestul de ieri, nu pot să mă pronunț. Eu știu că a fost o întâlnire între Guvern, CSM, Asociația Procurorilor, Uniunea Națională a Judecătorilor și au convenit eliminarea acelui articol care a produs această supărare. Dacă va fi eliminat acel articol și dacă se vor mări salariile la IT-iști, nu ar trebui să mai fie probleme”.

Cât despre propunerea deputatului PSD Cătălin Rădulescu de a fi organizat un miting în sprijinul Secției Speciale, Dragnea a susținut: ”Nu știu dacă e nevoie să apărăm noi această secție a Parchetului, dar și mie mi se par destul de ciudate aceste supărări generate de secție. Nu am văzut proteste, nu am văzut temeri, nu am văzut reacții - mai nou, am văzut din partea procurorului-șef al DIICOT - când erau 3000 și ceva de dosare din oficiu la magistrați. Nu am văzut. De este această îngrijorare acum? Pentru că acestă secție nu este o invenție. Rațiunea pentru care a fost înființată și pentru care s-a primit și aviz de constituționalitate, cu justificare de al CCR a fost ca procurorul de ședință să nu facă parte din Parchetul care poate ancheta judecătorii respectivi. Și să nu ne facem că nu înțelegem; dosare deschise din oficiu de la un Parchet puteau să pună presiune pe judecători, când același Parchet avea deschis un dosar pe numele judecătorului respectiv”.

La remarca unui reporter că în cel mai recent raport MCV este criticată înființarea acestei secții, Liviu Dragnea a răspuns: ”Care sunt motivele? N-am văzut până acum niciun raport în care să se menționeze cele 3.000 de dosare care au pus presiune pe judecători. Dacă se va răspunde la această întrebare, foarte bine”.