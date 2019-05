UPDATE: Dragnea a decis să voteze și la referendumul inițiat de președintele Klaus Iohannis.

"Dacă nu aș fi vrut să votez nu aș fi spus că susțin acest referendum", a afirmat Liviu Dragnea.

Întrebat de cozile uriașe de la secțiile de votare din diaspora, Liviu Dragnea a mutat responsabilitatea pe ambasadorii din țările respective.

"În diaspora, îmi pare rău, dar ar trebui să-i numim pe ambasadorii numiți – Spania, Italia, Marea Britanie. De ce nu le-au spus românilor de acolo unde sunt toate secțiile de vot, că sunt secții goale?", a răspuns Liviu Dragnea.

