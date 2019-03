Statul paralel în care trăiește Dragnea: ''De doi ani noi suntem la guvernare, dar nu la putere'' / Șeful PSD, discurs despre ADEVĂR

Liviu Dragnea a declarat, la Snagov, că ”PSD se află la guvernare, dar nu la putere”. De data aceasta a venit rândul funcționarilor din ministere să fie țapi ispășitori.

”De doi ani de zile noi suntem la guvernare, dar nu la putere. Am vorbit cu primari și se plâng despre cât de mult timp aleargă după avizări ca până la urmă să li se spună că ”nu”.

Trebuie să le spuneți oamenilor, să-i ajutați să le spuneți adevărul. Suntem un partid mare, am făcut programe în primul rând pentru oameni. În centrul oricăror programe ale noastre este omul, nu instituția, nici sistemul, paralel sau neparalel. Un guvern care nu se gândește că nimeni nu trebuie lăsat în urmă este un guvern anti-național.

Hăituiri, amenințări, blocaj și cu toate aceasta România are cea mai mare creștere din UE. Am crescut produsul intern brut în doi ani de zile cu un sfert. Nicăieri din lume nu s-a întâmplat așa ceva. Nu e magie. E doar un program de guvernare bine gândit, bine aplicat. În acest an punctul de pensie ajunge la 1245, pentru că programul nostru a produs bani, locuri de muncă noi, și va produce în continuare.

Nu renunț, pentru că nu e vorba de mine, de o campanie, de funcție sau altceva. E vorba de un set de lucruri în care cred cu tărie.

Noi ne luptăm cu o mașinărie infernală de manipulare, care nici măcar nu e construită în România”, a declarat Liviu Dragnea, sâmbătă, la Snagov.