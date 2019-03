Dragnea, despre acuzațiile că PSD vrea să acapareze Justiția: Care justiție?

Liviu Dragnea a negat categoric acuzațiile conform cărora PSD ar vrea să acapareze Justiția.

”Afirmații se pot face multe, dar nu au acoperire. Care Justiție? Și prin ce mijloace? Noi am transferat cât am putut, prin lege, deciziile la CSM, care nu e politic și în care sunt doar judecători și procurori”, a susținut liderul PSD.

Întrebat cum vede manifestațiile actorilor, care îi susțin pe magistrați, Dragnea a declarat: ”și eu îi sprijin pe magistrați. Nu văd de ce nu i-am sprijini. Nu am făcut nici eu, nici PSD ceva împotriva magistraților, ba dimpotrivă. Am sprijinit creșterea salariilor pentru magistrați, creșterea investițiilor, drepturile de pensie și am pus umărul pentru o legislație care să crească independența magistraților și care să-i protejeze pe judecători de toate abuzurile care au ieșit la iveală și vor mai ieși la iveală”.

”Eu am spus și spun că fac tot ce ține de mine ca judecătorii să ajungă la un nivel de decizie care să nu fie afectată de niciun serviciu secret, în baza unor protocoale, de niciun mijloc de șantaj sau de amenințare. Asta vom face în continuare!”, a insistat Dragnea.