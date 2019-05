Liviu Dragnea a mers abia spre seară să voteze la europarlamentare. Și, chiar dacă a susținut că referendumul e o ”păcăleală”, și-a exprimat opțiunea și asupra celor două întrebări.

A fost o adevărată îmbulzeală la secția de vot la care s-a prezentat.

La un moment dat, Dragnea a fost întrebat de o jurnalistă dacă este pregătit să meargă la pușcărie.

”Dumneavoastră sunteți? Nimeni nu e pregătit, doamnă!”, a răspuns Dragnea.

