Dragnea, adus din penitenciarul Rahova la Instanţa Supremă. Fostul lider PSD a apelat la o nouă cale extraordinară de atac pentru a scăpa de puşcărie (VIDEO)

Liviu Dragnea a fost adus, marți dimineață, din penitenciarul Rahova la Instanţa Supremă, după ce fostul lider PSD a contestat condamnarea de 3 ani şi 6 luni de închisoare, primită în dosarul angajărilor fictive de la Protecția Copilului Teleorman.

Curtea Supremă va judeca recursul în casație și contestația în anulare depuse de fostul șef al social-democraților, pentru a scăpa de puşcărie. Alţi doi inculpaţi din dosarul angajărilor fictive au depus contestaţii.

