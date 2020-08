Curtea de Apel București a anunțat, vineri, că a respins definitiv ca neîntemeiată contestația formulată de Liviu Dragnea împotriva deciziei luate de Tribunalul București în luna iunie, când la rândul ei instanța respingea atacul fostului lider al PSD la executarea în regim de detenție a pedepsei din dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.