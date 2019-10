Liviu Dragnea apelează la a doua cale extraordinară de atac pentru a încerca să scape de condamnarea la trei ani și șase luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Fostul șef al PSD a depus, marți, la Înalta Curte de Casație și Justiție un recurs în casație, încercând astfel să obțina anularea condamnării pe care a primit-o în luna mai, informează B1 TV.

Aceasta este a doua cale extraordinară de atac la care apelează Dragnea, în condițiile în care săptămâna trecută a depus o contestație în anulare, tot la Instanța Supremă.

Contestații în anulare au depus și alți doi inculpați din dosar. Este vorba despre Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, şi Olguţa Şefu, fost director executiv adjunct.

Liviu Dragnea este încarcerat la Penitenciarul Rahova din 27 mai, după ce a fost condamnat la trei ani și șase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman, pentru instigare la abuz în serviciu.

