Liviu Dragnea se victimizează iar: Nu trebuie să mă lăsați singur. Am fost făcut țintă. Pentru noi n-a fost niciodată suficient să câștigăm alegerile

Liviu Dragnea, președintele PSD, a explicat, la Reșița, acolo unde organizația partidului își alege noua conducere, că este „demonizat și omorât” pentru maniera în care apără România, motiv pentru care nu trebuie lăsat singur.



„Sunt deranjați că am zis și noi, totuși, băncile să mai sprijine și economia, dobânzile să fie mai mici totuși decât sunt acuma. Asta doare? Deranjează? Să ne trateze și pe noi ca pe ceilalți. Îi doare că am început să vorbim serios despre alimentele otrăvite care intră în România. Nu avem dreptul să știm dacă laptele e sănătos? Nu avem drept la viață? Pentru asta trebuie să fiu demonizat și omorât? Nu trebuie să mă lăsați singur”, a declarat liderul PSD, potrivit g4media.ro.



El și-a continuat acuzațiile furibunde către așa-ziși inamici, sugerând că a devenit o „țintă”, dar și că pentru PSD nu a fost niciodată suficient să câștige alegerile, pentru că „niște șmecheri din această țară, niște securiști, începeau aranjamentele”.



„Am fost făcut țintă, da. Mi-am asumat asta de la început. S-a dovedit că pentru noi n-a fost niciodată suficient să câștigăm alegerile. pentru că niște șmecheri din această țară, niște securiști, începeau aranjamentele. Ei făceau și guvernele și majoritățile și îi jucau pe toți. De data asta am spus că trebuie să rupem acest blestem de pe România”, a spus liderul social-democrat, potrivit aceleiași surse.



Așadar, în aceeași intervenție, Liviu Dragnea a vorbit și despre clinciul în care a intrat Guvernul PSD-ALDE cu sistemul bancar din România, dar și despre alimentele românești, pe care, susține el, cineva le-ar sabota.



„De ce producătorii români nu au șansa să-și ducă și ei marfa la galantare. De ce trebuie să nu aibă șansa producătorii de mere, depere, de cirește, de legume, să își vândă marfa la galantare în România și trebuie să cumpărăm numai de afară? Vorbim de dreptul nostru de a trăi la noi în țară. Despre asta e vorba. Sunt multe de spus”, a afirmat Liviu Dragnea, potrivit g4media.ro.