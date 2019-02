Liviu Dragnea, SURPRINS de declarațiile lui Frans Timmermans: Îmi vine greu să cred că ar fi spus așa ceva (VIDEO)

Liviu Dragnea s-a declarat surprins, luni, de afirmațiile pe care prim-vicepreședintele Comisiei Europene, socialistul Frans Timmermans, le-a făcut cu privire la discuțiile purtate la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES), de la Madrid.

Timmermans a declarat pentru Politico.eu că nu știe ”dacă Dragnea chiar crede ceea ce spune”, referindu-se la faptul că șeful PSD le-ar fi spus jurnaliștilor de la București că toate problemele legate de relația României cu Comisia Europeană au fost deja rezolvate. (Detalii AICI)

„Nu am citit și mă abțin să comentez. Eu știu ce am discutat. Am avut o întâlnire cu Frans Timmermans, Serghei Stanișev și Udo Bullman, o discuție lungă și, după părerea mea, bună. Fiecare a înțeles cum stăm și a înțeles de la celălalt ce își dorește. Am convenit ca în perioada următoare să avem discuții, ca să nu mai circule informații de la unul la altul. Îmi vine greu să cred că domnul Timmermans ar fi declarat așa ceva. Eu știu discursul domnului Timmermans din cadrul evenimentului.

Eu am spus că o să mă abțin să mai comentez despre declarații sau cuvinte care nu mi se spun în față. În acest sens, nu vreau să comentez”, a afirmat Liviu Dragnea, luni, la Parlament.

De asemenea, liderul PSD a catalogat drept fake news, informațiile potrivit cărora ar fi avut o întâlnire, în biroul său de la Camera Deputaților, cu șeful Comisiei LIBE din Parlamentul European, Claude Moraes.

”Ne-am întâlnit pe hol. Este foarte important să facem precizarea asta și să nu mai apară fake news și informații că m-am întâlnit în birou eu, cu domnul Moraes și cu doamna prim-ministru. M-am întâlnit, pur și simplu, pe hol. Am discutat două minute”, a declarat Dragnea.

Întrebat dacă a vorbit cu liderul Comisiei LIBE despre audierea Laurei Codruța Kovesi, care va avea loc marți, în Parlamentul European, șeful PSD a răspuns: ”Nu. Nu aveam de ce, în două minute. Sincer, nu mă interesează foarte mult”.