Liviu Dragnea a declarat că nu se teme de nimic, pentru că dacă i-ar fi fost teamă, ar fi fost preș. Președintele PSD a făcut această declarație, în contextul în care rezultatele exit-poll arată un rezultat dezastruos pentru partidul pe care îl conduce la europarlamentare. Iar datele acestea nici măcar nu includ voturile diasporei, deci rezultatul PSD este de așteptat să scadă. Mai mult, referendumul mult hulit de social-democrați a trecut cu brio.

”Eu nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram preș, eram ghiocel”, a spus Dragnea.

El s-a mai plâns că termenele din procesul său au loc în funcție de evenimentele politice.

”Completul de judecată, dacă va rezista presiunilor inimaginabile, vor da achitare”, a zis liderul PSD.

