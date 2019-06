Liviu Pleșoianu: Aprigă bătălia între servicii pentru conducerea PSD. Codrin Ștefănescu, Olguța Vasilescu și Șerban Nicolae ar trebui să fie la vârful formațiunii

Deputatul social-democrat Liviu Pleșoianu consideră că este „aprigă bătălia între servicii” pentru conducerea PSD”, precizând că, în opinia sa, Olguța Vasilescu, Șerban Nicolae și alți colegi care s-au opus „Noii Securități” ar fi alegerile potrivite pentru vârful formațiunii, potrivit stiripesurse.ro.



„Aprigă bătălia între servicii pentru conducerea PSD... Cu toată dragostea, există o singură "aripă" legitimă în PSD: a celor care NU își tranzacționează principiile prin păduri, a celor care NU își bat joc de oamenii care ne-au votat și în 2012, și în 2016 crezând în acel "dreptate până la capăt"! În 2012, eram cetățeanul care vota cu încredere și de care își băteau unii politicieni joc!



Acum, mă încăpățânez să fiu politicianul care se va asigura că nu își bat alții joc, din nou, de cetățeni!...E ultima bătălie pe care sunt dispus să o duc pentru a salva acest partid. Și asta pentru că le sunt fidel oamenilor care ne-au votat! Dar dacă, după Congres, PSD intră definitiv în sacoșa Noii Securități, atunci va fi vremea pentru a continua lupta în alt cadru politic! O spun răspicat! Așa NU se mai poate!”, a spus Liviu Pleșoianu.



Totuși, el susține că nu poate lupta singur, motiv pentru care „e nevoie ca cei din aripa neteleghidată să se facă auziți”.



„...Dar nu pot lupta singur, în PSD, pentru oamenii care ne-au votat. E nevoie ca cei din aripa neteleghidată să se facă auziți! Acum, mai mult ca oricând! Prin urmare, îi îndemn să iasă PUBLIC și să vorbească. Îi transmit public lui Codrin Ștefănescu că e foarte important să revină și să se bată la Congres pentru funcția sa în conducerea PSD! Sunt mulți, foarte mulți oameni care îi cer asta! Sunt sigur că știe! ...În rest, cunoașteți punctul meu de vedere. Olguța Vasilescu, Șerban Nicolae și toți ceilalți colegi care chiar s-au opus Noii Securități în toți acești ani ar trebui să facă parte din conducerea PSD!”, a spus Pleșoianu.



Nu în ultimul rând, el a reamintit că va candida la alegerile prezidențiale din finalul acestui an.



„În ce mă privește, voi merge mai departe și VOI CANDIDA la alegerile prezidențiale din acest an. Așa cum am promis! Iar candidatura va fi din partea PSD doar dacă nu va fi între timp acaparat complet...”, a spus Liviu Pleșoianu.