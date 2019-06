Liviu Pleșoianu, acuzații la adresa Vioricăi Dăncilă înainte de Congres: Partidul și-a pierdut independența, este dependent de tot felul de sfetnici pe care îi are doamna Dăncilă, unii oficiali, alții neoficiali

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu lansează acuzații grave chiar înainte de Congresul PSD. Candidat la funcția de președinte al partidului, Pleșoianu a susțint, la sosirea la Sala Palatului, că Viorica Dăncilă a predat partidul cu arme și bagaje oameni din serviciile secrete.

”Este posibil ca doamna Dăncilă să fie președinte plin de astăzi. Nu știu ce vor spune oamenii de acasă, pentru că n-am întâlnit niciun om în partid care să fie mulțumit de schimbarea de poziție și de mesaj.

Numărul oamenilor nemulțumiți de doamna Dăncilă este extrem de mare, dacă vorbim despre oamenii de la bază. Se întâmplă ca oamenii din acest partid au fost tratați oribil.

În momentul de față PSD și-a pierdut independența, este dependent de tot felul de sfetnici pe care îi are doamna Dăncilă, unii oficiali, alții neoficiali. Aș vrea să vă spun ceva: când a fost domnul Tudose am zis clar că nu-l susțin pentru că era omul serviciilor. Eu chiar am crezut în doamna Dăncilă, pentru că atunci când am fost la Bruxelles împotriva lui Kovesi, doamna Dăncilă a fost alături de mine. Ulterior, doamna Dăncilă a fost alături de mine pe scena mitingului împotriva abuzurilor. Acum nu-și mai aduce aminte nimic, spune că a fost plecată 9 ani din țară. Asta a ales doamna Dăncilă, mea culpa, m-am înșelat în privința ei”, a declarat Liviu Pleșoianu.