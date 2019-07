Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Bună, România!” cu Radu Buzăianu şi Răzvan Zamfir. Acesta a anunțat că va pleca din partid în momentul în care va deveni, oficial, candidat independent la prezidențiale și că nu are de gând să se mai întoarcă în rândul social-democraților. De asemenea, Pleșoianu a susținut că PSD nu mai reprezintă nimic pentru el și că nu ar mai trebui votat dacă va continua să meargă pe aceeași linie.

”Candidez. Știu că persoanele nonconflictuale din PSD sunt deranjate de candidatura asta, dar asta e. Ceea ce s-a întâmplat în CEx pentru mine este lămuritor. Rezultatul era clar pentru toată lumea, dar faptul că aproape toți au mers încolonați pe ideea că doamna Dăncilă e tot ce poate avea mai bun acest partid pentru candidatura la prezidențiale, pentru mine este pe deplin lămuritor din toate punctele de vedere, moral, intelectual, politic.

În momentul în care voi candida independent, evident că voi ieși din partid. Partidul în care am intrat eu în 2016 mai are la fel de puțină legătură cu partidul de acum cât are doamna Dăncilă #2 cu doamna Dăncilă #1”, a spus Pleșoianu.

Pleşoianu se simte păcălit de Dăncilă

Întrebat de Radu Buzăianu dacă se simte păcălit de Viorica Dăncilă, Pleşoianu a explicat și de ce a ajuns la concluzia că s-a înșelat foarte tare în privința actualului lider PSD.

”În cazul doamnei Dăncilă admit public că eu am perceput-o altfel. Eu eram împotriva liniei partidului când a fost votat domnul Tudose. La domnul Grindeanu, la vreo două săptămâni după ce a preluat mandatul am început să-l critic și să spun ce cred eu despre domnia sa.

La doamna Dăncilă m-am păcălit. Era europarlamentar când am mers eu la Bruxelles să-i adresez doamnei Kovesi întrebările de care fugea de la comisia de anchetă. Doamna Dăncilă era acolo, era foarte convinsă de existența ”statului paralel”. Eu am luat de bună discuția de atunci, am plecat de la premisa că este sinceră. Ăsta este motivul pentru care am susținut-o. În cazul doamnei Dăncilă, recunosc, m-am înșelat grav.

Doamna Dăncilă a urcat cu mine pe scena acelui miting împotriva abuzurilor. Avea în spate ecranul acela imens pe care scria „jos statul paralel”. Nu se poate așa ceva”, a mai spus Pleșoianu.

Acesta a susținut și că oamenii care se află acum la conducerea PSD nu au coloană vertebrală.

”Atâta vreme cât au avut un anumit discurs public și au început să se contrazică... Și nu vorbesc doar de doamna Dăncilă. Domnul Orlando Teodorovici, imediat după ce Dragnea a mers la închisoare, a spus că nu mai vorbim despre justiție și abuzuri. Este și domnul Fifor pe lista asta și, din punctul meu de vedere, toți cei care i-au dat votul doamnei Dăncilă”, a declarat deputatul.

"Nu candidez ca să iau din voturile Vioricăi Dăncilă. Pentru mine PSD nu mai reprezintă nimic"

Pleșoianul admite că a încerca să ajungi președintele României din postura de candidat independent este ”cumplit de greu”. Întrebat de Răzvan Zamfir dacă şi-a anunţat intenţia de a candida la prezidenţiale doar pentru a lua din voturile Vioricăi Dăncilă şi a-i bloca acesteia accesul în turul doi pentru a fi sigur că va pierde şi şefia PSD, în interesul altei grupări din partid, Pleşoianu a negat.

”Nici gând. Eu candidez pentru oamenii care au crezut ca mine, în 2012, în dreptate până la capăt. Eu odată ieșit din acest partid nu mă mai întorc. Cu cine să se schimbe conducerea partidului? Cu aceiași oameni care până mai ieri spuneu un lucru, acum spun alt lucru și apoi se întorc la ce spuneau înainte? (...)

Domnul Tăriceanu, astăzi, n-a găsit nimic mai bun de spus în momentul în care a declarat că va candida din partea ALDE, decât să spună că e foarte bine ca Pro România lui Ponta să intre la guvernare”.

Întrebat dacă în acest moment există cineva în România în acord cu viziunea sa politică, Pleșoianu a răspuns: ”După discursul de la congres au venit la mine zeci de oameni, inclusiv primari importanți din acest partid, să-mi spună că sunt cu sufletul alături de mine, dar că își cer scuze și vor vota cu doamna Dăncilă pentru că a pus congresul între Codul administrativ și rectificarea bugetară. Și cu asta v-am răspuns la întrebare”.

De asemenea, întrebat dacă PSD mai merită votat, Pleșoianu a răspuns: ”Dacă merge pe această linie, de mine nu. În momentul de față, PSD pentru mine nu mai reprezintă nimic la nivel de mesaj sau de speranță”.