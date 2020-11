Liviu Pop anunță că s-a retras din PSD: ”Nu pot accepta să fac parte dintr-o organizație condusă dictatorial” (VIDEO)

După ce a fost lăsat în afara listelor PSD pentru parlamentare, fostul ministru al Educaţiei, Liviu Pop, anunță că s-a restras din PSD. Înainte de această decizie, Pop a făcut un sondaj pe pagina sa de Facebook cerându-le oamenilor să-l sfătuiască ce ar trebui să facă mai departe: să rămână sau să plece din Partidul Social Democrat.

Zis "Plancardă" sau "Genunche" din cauza gafelor pe care le-a făcut de-a lungul timpului, Liviu Pop a anunțat, luni seară, tot printr-o postare pe Facebook, că a luat decizia de a se retrage din PSD, susținând că nu poate face parte din organizația de Maramureș a partidului, despre care spune că este „condusă dictatorial de către Gabriel Valer Zetea”.

”Dragi prieteni, stimați colegi,

Astăzi m-am retras din Partidul Social Democrat.

Este o decizie grea pentru mine în aceste momente dificile pentru partid, dar nu pot accepta să fac parte dintr-o organizație condusă dictatorial de către Gabriel Valer Zetea care nu respectă statutul PSD și nici ultimul vot din Comitetul Politic Județean.

Nerespectarea deciziilor democratice ale PSD de către acesta, coroborat cu aceeași conduită greșită din campania electorală recentă, mă determină să fac acest lucru.

A condus și pierdut ultimele 3 campanii electorale și își dorește același lucru și pentru a 4 a oară.

Mai mult, doamna puternică din spatele lui l-a determinat să nu respecte hotărârea democratică a 91 de primari, viceprimari si președinți de organizații locale PSD Maramureș.

Rămân același om care se va implica în a ajuta pe fiecare maramureșean și nu numai.

Totodată, rămân alături de toți colegii și colaboratorii cu care am lucrat în ultimii ani”, a anunțat Liviu Pop.

Totodată, Pop a menționat că își rezervă dreptul ”de a analiza revenirea în PSD doar după ce Gabriel Valer Zetea nu va mai fi președintele organizației PSD Maramureș”.

