Liviu Pop (PSD): Kovesi a devenit brusc om politic. Dacă nu îi iese cu Parlamentul European, sigur va fi candidat la Președinția României

Senatorul social-democrat Liviu Pop consideră că, dacă Laura Codruța Kovesi nu va fi desemnată procuror-șef al Parchetului European, fosta șefă a DNA poate să candideze pentru funcția de președinte al țării, motiv pentru care ea are deja un discurs politic, potrivit digi24.ro.

„Ceea ce a declarat joi fosta șefă a DNA, Laura Codruța Kovesi, este total opus, cu 180 de grade, dacă luăm discursurile domniei sale din perioada în care era procuror-șef la DNA. Dintr-odată a devenit om politic. Am constatat că are discurs de om politic. Ba mai mult, reprezentanții PNL-ului spun că nu trebuie implicare politică în actul de justiție, în schimb în Parlamentul European facem consens politic, adică procurorul-șef european, care urmează să fie numit, este un om politic pus, pentru că e o decizie politică. În România am scos decizia politică din numirea procurorilor. Și atunci sau noi ca țară avem o problemă sau noi ca discurs, noi - oamenii politici, avem o mare, mare problemă. Doamna Kovesi merge pe două capete, din punctul meu de vedere: nu-i iese cu Parlamentul European, sigur va fi candidat la Președinția României”, a spus Liviu Pop, la Digi 24.

Întrebat ce a remarcat ca fiind politic în discursul de joi seară al Laurei Codruța Kovesi, senatorul PSD a spus că absolut tot.

„Când un audiat face declarații vizavi la procurori (n.r. – sic!) și la comandă, cine i-a dat comanda?” a întrebat retoric fostul ministru al educației, fiind urmat de precizarea jurnalistului Cosmin Prelipceanu, potrivit căreia „culmea e că doamna n-a fost audiată”.

Declarația vine pe fondul anunțului că Laura Codruța Kovesi a fost pusă joi sub învinuire într-un al doilea dosar. În ceea ce privește primul dosar, deschis după o plângere făcută de fugarul Sebastian Ghiță, fosta șefă DNA a precizat că i s-au respins mai multe cereri, a fost împiedicată să dea declarații și nici măcar nu știe precis ce învinuiri i se aduc, deoarece dosarul i s-a pus la dispoziție pentru consultare abia după 8 martie. (Detalii AICI)