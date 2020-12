Lucian Bode a anunțat că vor fi organizate concursuri pentru șefiile tuturor structurilor MAI conduse în prezent de interimari (VIDEO)

Lucian Bode, noul ministru de Interne, a declarat că, în perioada următoare, va face o analiză, iar apoi vor fi organizate concursuri pentru șefiile tuturor structurilor MAI conduse în prezent de interimari. Acesta a punctat că-și dorește ca oamenii să aibă din nou încredere în Poliție și Jandarmerie, or acest lucru nu se poate face decât printr-o atitudine transparentă. Bode a mai precizat că va continua implementarea proiectelor de reformă începute de predecesorul său, Marcel Vela.

„Nu doar Poliția Română, și celelalte structuri - Poliția de Frontieră, DGA, DGIPI - sunt structuri care nu au la comandă persoane promovate în urma unui concurs și acest lucru mă va preocupa. În zilele următoare, voi face o evaluare să vedem în ce stadiu sunt aceste demersuri și, în cel mai scurt timp, îmi doresc să organizm aceste concursuri și să avem stabilitate.

Sunt extrem de interesat și voi cere în primele zile un raport din partea structurilor de specialitate, pentru că am văzut foarte multe subiecte legate de acest fenomen, am văzut foarte multe acte de ultraj la adresa oamenilor legii. Îmi doresc ca uniforma de polițist și de jandarm să fie respectată, îmi doresc să recâștigăm încrederea oamenilor și nu putem să facem asta decât printr-o atitudine transparentă, în interesul public.

Toți suntem în slujba cetățenilor”, a declarat Lucian Bode, joi dimineață, la preluarea mandatului de ministru al Afacerilor Interne.

