Lucian Bode: Am finalizat în 2020 un număr de kilometri de autostradă aproape egal cu cel finalizat în trei ani de guvernare socialistă. Nu e mulțumitor, dar este un semnal că se poate (VIDEO)

Guvernarea liberală încheie anul 2020 cu aproximativ 90 de kilometri de autostradă dați în trafic, a precizat Lucian Bode, ministrul Transporturilor, care a subliniat că, dacă în cei peste 30 de ani de postdecembrism ar fi existat un ritm susținut de construcție a rețelei de autostrăzi, am fi fost la nivelul țărilor învecinate ca număr de kilometri.

Guvernul s-a reunit în ședință joi, la Palatul Victoria, iar în deschiderea evenimentului premierul interimar Nicolae Ciucă l-a invitat pe ministrul Lucian Bode să prezinte un bilanț al activităților Ministerului Transporturilor în anul 2020.

„Domnule ministru Bode, am înțeles că astăzi urmează să participați la o activitate în care finalizăm un alt tronson de comunicații rutiere. Vă rog, dacă puteți, să ne prezentați detaliile specifice pentru acest tronson și, desigur, cred că ne-ar fi de folos să aflăm și care este bilanțul activităților Ministerului Transporturilor în anul 2020”, a declarat prim-ministrul interimar, care anterior abordase și alte subiecte cu membrii Guvernului, precum situația sanitară și răspunsul național la pandemie, teme discutate cu secretarul de stat Raed Arafat și cu ministrul Nelu Tătaru.

În replică, Lucian Bode a vorbit despre situația rețelei de autostrăzi și a precizat că, chiar joi, va fi dat în trafic sectrul Predeal-Cristian din Autostrada Ploiești-Brașov.

„Mulțumesc, domnule prim-ministru. Stimați colegi, astăzi vom da în trafic sectorul Predeal-Cristian din Autostrada Ploiești-Brașov, în lungime de 6,3 kilometri profil de autostradă și 3,7 kilometri profil de drum național cu patru benzi. Eu cred că prin acest demers dăm un semnal foarte clar că acest obiectiv este prioritar pentru guvernarea liberală și totodată un angajament ferm că după 18 ani de dezbateri publice acest proiect are susținere și se află pe traiectoria ireversibilă a implementării. Cu acești 10 kilometri de autostradă, guvernarea liberală încheie anul 2020 cu aproximativ 90 de kilometri de autostradă dați în trafic, într-un an dificil așa cum știm cu toții, într-un an în care sistemele publice au fost grav afectate de criza sanitară, iar economia și-a frânat creșterea. Sigur, suntem cu toții conștienți că așteptările românilor sunt mult mai mari în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii de transport. Au trecut 30 de ani în care, dacă exista un ritm susținut de construcție a rețelei de autostrăzi, am fi avut un număr de kilometri cel puțin egal cu al vecinilor noștri, al țărilor învecinate”, a spus Lucian Bode.

Totodată, ministrul Transporturilor a subliniat că, „de departe, anul 2020 a fost cel mai bun an din ultimii 10 ani în ceea ce privește ritmul de contractare la nivelul Companiei de drumuri".

„Doresc să fac o singură comparație, dacă îmi permiteți. Am reușit în acest an să finalizăm un număr de kilometri de autostradă aproape egal cu numărul de kilometri de autostradă finalizați în cei trei ani de guvernare socialistă. Vorbim despre aproximativ 96 de kilometri. Nu este mulțumitor, dar este un semnal pe care l-am dat în acest an, că se poate, se poate să finalizăm obiective de infrastructură în condiții de criză, se poate să finalizăm proiecte înainte de termen în România, așa cum se întâmplă cu acest obiectiv finalizat înainte de termen, că se poate să te bați să obții finanțare europeană pentru proiecte majore cum s-a întâmplat cu Sibiu-Pitești. În încheiere, aș face o scurtă referire la anul 2020, așa cum ați solicitat. De departe, anul 2020 a fost cel mai bun an din ultimii 10 ani în ceea ce privește ritmul de contractare la nivelul Companiei de drumuri. Vorbim despre contracte încheiate de execuție autostrăzi, drumuri expres, variante ocolitoare, drumuri naționale în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro, la care adaugăm procedurile de licitație lansate și validate de către ANAP în valoare de aproximativ 6 miliarde de euro”, a mai afirmat Lucian Bode.