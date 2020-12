Lucian Bode: Am învățat în acest an mai multe lecții care ne-au adus mai aproape unii de alții și ne-au temperat agitația cotidiană. Am învățat ce mult contează să transformi o criză într-o oportunitate

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, scrie în mesajul transmis cu ocazia trecerii în noul an, că 2020 a fost un an care ”ne-a forțat să fim mai uniți și mai buni” și că este important ca orice criză să fie transformată într-o oportunitate.

Mesajul șefului MAI la trecerea în noul an

”Peste câteva ore încheiem Anul 2020, un an în care am fost puși în fața unor provocări fără precedent și care ne-a forțat să fim mai uniți și mai buni.

Am învățat în acest an mai multe lecții care ne-au adus mai aproape unii de alții si ne-au temperat agitația cotidiană. Am învățat să prețuim mai mult viața, sănătatea noastră și a celor dragi, am învățat ce mult contează să nu cedezi la greu și să transformi o criză într-o oportunitate.

Așteptăm anul 2021 cu speranță și încredere că ne va fi mai bine, că vom reveni la normalitate și ne vom împlini dorințele si proiectele de suflet.

Sunt încrezător că anul care vine ne va găsi mai pregătiți ca niciodată să luăm ce este mai bun de la viață!

Vă doresc un An Nou cu sănătate, să îndrăznim mai mult și să creăm momente memorabile alături de cei care contează in viețile noastre. La multi ani, dragi români!”, a transmis Lucian Bode.

Lucian Bode: Am învățat în acest an mai multe lecții care ne-au adus mai aproape unii de alții si ne-au temperat agitația cotidiană. Am învățat ce mult contează să transformi o criză într-o oportunitate

Ce le-au transmis românilor premierul și președintele

Un mesaj a transmis și premierul Florin Cîțu, care le-a promis românilor că noul Guvern va face ”totul ca economia să se relanseze în 2021”.

La rândul său, președintele Klaus Iohannis le-a mulțumit românilor pentru responsabilitatea de care au dat dovadă în contextul pandemiei de coronavirus.

”Vă mulțumesc pentru responsabilitatea de care ați dat dovadă și pentru implicarea în efortul comun de a limita răspândirea acestui teribil virus și de a-i proteja pe semenii noștri. Din păcate, prea mulți oameni au pierdut lupta cu boala și gândurile mele se îndreaptă acum și către familiile îndoliate.

Un mesaj special de apreciere și recunoștință transmit medicilor și personalului medical, care au muncit până la epuizare și continuă să o facă pentru a salva vieți.

Privim spre Noul An cu multă speranță și încredere că vom trece cu bine peste această grea încercare. Reîntoarcerea la normalitatea care ne lipsește tuturor este tot mai aproape, dar depinde de fiecare dintre noi. Să continuăm să fim responsabili, pentru ca acest obiectiv al nostru să devină realitate cât mai curând!”, a transmis Klaus Iohannis.