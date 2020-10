Lucian Bode: Avem nevoie de circa 72,4 miliarde de euro pentru obiectivele noastre în infrastructura de transport / De unde vin banii

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarat, joi, că România are nevoie de aproximativ 72,4 miliarde de euro pentru a implementa toate proiectele ce țin de infrastuctura de transport și care sunt prevăzute în programul național de relansare economică. Banii vor veni de la bugetul de stat, din fondurile europene și din împrumuturi.

„Din punctul meu de vedere, dezvoltarea infrastructurii reprezintă o condiție sine qua non pentru dezvoltarea investițiilor, pentru crearea de locuri de muncă. Am spus de foarte multe ori că investițiile în infrastructură reprezintă coloana vertebrală pe care se va ridica economia României.

Pornind de la aceste lucruri, v-aș spune că partea cea mai importanță - și aici sunt subiectiv - a planului de relansare economică e partea de infrastructură de transport. Noi am venit și suntem și acum în dezbatere publică că un document, l-am numit ”Planul național de investiții și relansare economică pentru perioada 2020- 2030,” plan în care am venit și am modificat, am updatat strategia de implementare a masterplanului general de transport aprobat acum câțiva ani și am spus care sunt prioritățile. E o condiție favorizantă pentru obținerea de fonduri europene. Pe de altă parte, acest plan e o viziune strategică pentru următorii zece ani, indiferent cine va conduce România.

Am vorbit și despre strategia finanțării. S-a făut o confuzie pentru că, la momentul lansării planului, s-a vorbit de nevoia de finanțare de aproximativ 40 de miliarde de euro pentru infrastructura de transport în următorii zece ani, dar nu s-a reținut că e vorba de transportul rutier.

Nevoia de finanțare pe următorii 10 ani e de aproximativ 72,4 miliarde euro pe toate modurile de transport și noi am defalcat pe fiecare mod de tranport de cât avem nevoie în următorii zece ani pentru a ne atinge toate obiectivele atât pe rețeaua primar, cât și pe cea secundară. Luăm banii din noul cadrul financiar multianual - circa 47 miliarde euro - și din planul de recuperare și reziliență - 33 miliarde euro, din bugetul de stat - am venit cu un angajament ferm să alocăm 2% din PIB anual pentru transporturi - și din împrumuturi externe”, a declarat Lucian Bode.

România a obținut aproape 80 de miliarde din planul de redresare economică și din bugetul UE pe 2021 - 2027

România urmează să primească în anii următori aproape 80 de miliarde de euro din programul de redresare economică post-COVID-19 și din bugetul multianual al Uniunii pe 2021 - 2027.

Tot joi, premierul Ludovic Orban a declarat că Guvernul deja pregătește documentele necesare ca țara noastră să atragă cât mai mulți bani europeni.

Acesta s-a referit în mod special la investițiile în infrastructura de transport și energetică. „Investiții extrem de importante vor fi în perioada următoare în infrastructura de sănătate”, a mai precizat Orban, în condițiile în care „această pandemie ne-a pus la grea încercare”.

Anterior, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, a susținut că Guvernul va aloca sume consistente proiectelor din transporturi, agricultură, mobilitate urbană şi sănătate.