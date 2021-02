Lucian Bode, avertisment pentru Raed Arafat: Vom avea o evaluare pe toți secretarii de stat / Dacă nu vor avea susținerea coaliției de guvernare vor fi dați afară (VIDEO)

Ministrul de Interne il avertizeaza pe Raed Arafat dupa tragedia de saptamana trecuta de la Constanta. Lucian Bode a anuntat că va exista o evaluare a tuturor secretarilor de stat, iar dacă aceștia nu vor mai avea susținerea politică a coaliției de guvernare, vor fi dați afară.

Totodată, el a ținut să precizeze că evaluarea secretarilor de stat nu se face în urma unui eveniment tragic, cum a fost cel de la Constanța. El a menționat că o evaluare a secretarilor de stat este un proces mult mai complex.

„Evaluarea secretarilor de stat nu se face în baza unui incident tragic, aşa cum a fost cel de la Constanţa. O evaluare a activităţii unui secretar de stat este mult mai complexă şi nu am pus în discuţie în acest moment evaluarea activităţii domniei sale.

Cu siguranţă, vom avea la un moment dat o evaluare pe toţi secretarii de stat, nu ţintit pe o persoană sau pe alta şi, aşa cum ştiţi, secretarii de stat au susţinere politică. Dacă se vor bucura de susţinere politică în continuare din partea coaliţiei vor rămâne în funcţie. (...) Categoric, nu se pune problema doar de susţinere politică, activitatea de până acum este foarte importantă. Dar, atunci, cum am putea evalua activitatea unui secretar de stat numit de câteva zile, nu prin prisma a ceea ce a realizat într-o perioadă de timp, nu ştiu 6 luni, un an?”, a declarat Lucian Bode, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Afirmațiile lui Lucian Bode vin în contextul în care o femeie a murit la Constanța, la data de 16 februarie, căzând de la balconul în flăcări. Mai mult decât atât, el a anunțat că începând de luni, o echipă de control a IGSU se află la Constanța, pentru a realiza cercetarea disciplinară a celor trei ofițeri cu responsabilități în intervenția de la incendiu.

„Joi aţi văzut raportul IGSU, comunicarea publică în care s-a prezentat exact cum au evoluat lucrurile acolo şi ce măsuri s-au dispus. Între timp, începând cu ziua de astăzi, o echipă de control de la IGSU se află la Constanţa tocmai pentru a realiza cercetarea disciplinară a celor trei ofiţeri. Unul dintre cei ofiţeri cu funcţie de conducere vineri şi-a înaintat raportul de pensionare, raport aprobat de domnul general Iamandi, dar asta nu înseamnă că, dacă se va demonstra că acolo au fost încălcări ale legii, nu vor suporta consecinţele legale. Ancheta merge mai departe, ancheta merge înainte, iar la finalul acestei anchete vă vom prezenta concluziile”, a mai precizat ministrul de Interne.

Lucian Bode a anunțat că de luni și-a început activitate și grupul care analizează posibilitatea achiziționării de perne pneumatice de salvare, la nivelul Inspectoratelor Județene pentru Situații de Urgență. El precizează că i se pare normal ca astfel de echipamente, „a căror valoare este nesemnificativă” să fie în dotarea tuturor IJSU-urilor.

Ministrul de Interne a ținut să explice faptul că acest raport face referire la evenimentul tragic de la Constanța și nu la secretarul de stat Raed Arafat.

„Vor avea consultări cu parteneri din afara României, parteneri din ţările unde acest mijloc de salvare există în dotarea unităţilor de salvare - Finlanda, parteneri din Germania, Austria. (...) Vom avea discuţii şi cu cei care au avut astfel de echipamente şi au renunţat la ele, (...) din ce motive au renunţat. Eu aştept în maxim două-trei săptămâni un raport şi să luăm o decizie. La prima vedere sunt convins că îmi daţi dreptate, mie mi s-ar părea absolut normal ca un astfel de echipament, a cărui valoare este nesemnificativă, să fie în dotarea Inspectoratelor judeţene pentru situaţii de urgenţă. (...) Acest raport face referire la ce s-a întâmplat la Constanţa, nu face referire la activitatea domnului secretar de stat”, a explicat Bode.

