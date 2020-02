Bode, către Cuc: Mai bine ministru în Guvernul Orban decât să fi fost, Doamne fereşte, condus de Dăncilă / Liberalul a primit aviz negativ

Lucian Bode, propus de PNL pentru Ministerul Transporturilor, a primit aviz negativ din partea comisiilor de specialitate din Parlament. El îngroașă astfel rândurile miniștrilor propuși care nu au reușit să obțină un rezultat favorabil în cadrul ședințelor.

Bode a primit 20 de voturi „pentru” şi 25 „împotrivă”.

În timpul audierilor, Răzvan Cuc, fost ministru al Transporturilor în timpul guvernărilor PSD, a vorbit despre o „răzbunare” împotriva moldovenilor, cu trimitere la reducerea bugetului alocat Direcţie Regionale Drumuri Poduri (DRDP) Iaşi.

„Prefer să fiu ministru în Guvernul Orban şi condus de Ludovic Orban decât să fi fost, Doamne fereşte, condus de Viorica Dăncilă”, i-a replicat Bode.

El a mai susținut că, în cele trei luni în care a condus Ministerul Transporturilor, a redus birocraţia şi digitalizarea şi a eliminat prevederile nocive din Ordonanța de Urgență 114.

„La trei luni de la preluarea mandatului, am deblocat proiectele majore de infrastructură prin modificarea legislaţiei privind parteneriatul public-privat. Am semnat ordinele pentru începerea lucrărilor pe întreg tronsonul 2 al drumului expres Craiova- Piteşti. Am iniţiat demersurile pentru asigurarea finanţării europene pentru autostrada Sibiu-Piteşti. Voi lămuri astăzi ce-i cu gândacul, ce-i cu plopul, cu peştii şi cu alte lucruri care stau în calea realizării acestor obiective”, a mai spus Bode.

Liberalul a mai precizat că au fost demarate procedurile pentru eficientizarea companiilor TAROM şi CFR Marfă.

Ministrul propus al Transporturilor a mai declarat că Tarom a plătit, în avans, 8 milioane de dolari pentru achiziţia a 5 aeronave Boeing 737 MAX, fără a avea sursă de finanţare pentru suma totală. Termenul de livrare e 2023: „Avansurile se ridică până la 15% din valoarea contractului. Compania caută în prezent surse de finanţare pentru restul de 85%, care va trebui să fie plătită până în 2023”.

Avioanele Boeing 737 MAX sunt reţinute la sol din martie 2019, după ce două accidente aviatice au dus la moartea a sute de oameni.