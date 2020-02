Bode, după avizul negativ din comisii: Mă surprinde alianța PSD-USR. Unii au pus întrebări doar ca să se audă vorbind (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul interimar al Transporturilor și propunerea PNL pentru același portofoliu, a denunțat o alianță USR-PSD după ce, la audierile în comisiile parlamentare de specialitate, a primit un aviz negativ.

Bode a mai declarat, pentru B1 TV, că obiectivul PNL rămâne, în continuare, organizarea de alegeri anticipate, dar, chiar și așa, s-a folosit de audierile din Parlament pentru a le transmite românilor ce a făcut în cele trei luni și jumătate de când e ministru al Transporturilor.

„Nu mă surprinde rezultatul votului. Mă surprinde, însă, alianța la vot în ceea ce mă privește, bineînțeles, și anume PSD-USR. Le-am spus de la început colegilor că PNL a luat decizia politică de a susține prin toate demersurile constituționale organizarea de anticipate. Și răspunsul meu la o întrebare a fost clar. Am fost întrebat cum voi vota pe 24, am spus că decizia politică a PNL e una clară - vot împotriva învestirii Guvernului pentru a mai face un pas în această ecuație a anticipatelor.

O parte din parlamentari mi-au adresat întrebări doar pentru a se auzi vorbind.

Am vrut cu acest prilej să mă adresez românilor, să spun ce am găsit în minister, în companii, ce am făcut în cele trei luni și jumătate și ce politici publice vrem să implementăm.

Eu am realizat un audit în prima lună de mandat. A fost urmat de acțiuni ale Corpului de control, unele s-au finalizat cu raport către Parchet, DNA. În trei luni jumate am deblocat marile proiecte de infrastructură, care erau blocate în diverse proceduri sau decizii”, a declarat Lucian Bode, pentru B1 TV.

