Lucian Bode, despre bugetul de la MAI: 56% din acest buget merge către cheltuieli de personal și 20% către pensii (VIDEO)

Ministrul de Interne, Lucian Bode a discutat marți seara, despre bugetul pe care ministerul îl va avea locat, de aprixmativ 700 de milioane de euro, dar și despre sporurile pentru titlul de specialitate de clasă, ce urmează să fie acordat din acest an în cazul a 76.000 de persoane, în cazul cărora nu s-a aplicat până acum.

„Decizi Guvernului este una clară, la nivelul anului 2021, salariile în sistemul bugetar sunt înghețate. La finalul anului am constatat că un drept câștigat de foarte mulți ani, un sport, titlul de specialist de clasă, e un port de 2.5%, 5% sau 7,5% care se aplică în funcție de vechime. Pentru aprioximativ 76.000 de angajați ai MAI, nu se aplica.

Am oferit un semnal de deschidere spre dialog și am discutat cu domnul prim-ministru Florin Cîțu, anul trecut am spus că în 2021 salariile vor fi înghețate, dar în limite bugetului, fără a depăși bugetul alocat, vă rog să îmi permiteți să negociez cu structurile sindicale acordarea acestui drept. Nu vorbim de o majorare sau de un moft, ci de acordare unui drept. La 76.000 de angajați, va fi acordat din ianuarie 2021”, a explicat ministrul de Interne.

„Pe legea bugetului, niciodată banii nu sunt suficienți. Noi ne-am asumat un buget realist și echilibrat. În ceea ce ne privește pe noi, vreau să vă spun că 56% din buget merge către cheltuieli de personal și 20% către pensii. Deci 76% din buget sunt cheltuieli de personal și pensii. Cred că vom putea echilibra bugetul pe acest an la capitolul fonduri europene(...) Prin Prgramul Operațional Infrastructură Mare, pentru MAI, avem un buget alocat un buget de aproximativ 700 de milioane de euro. Pentru echipamente, utilaje, elicoptere, nave, etc”, a declarat Lucian Bode, în platoul B1 TV.

