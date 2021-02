Lucian Bode, despre câinii instruiți pentru detectarea bolnavilor de COVID-19: „Pasul următor este un acord cu aeroportul din Sibiu” (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a oferit noi detalii despre utilizarea câinilor instruiți de Centrul Chinologic al Poliției Române de la Sibiu pentru detectarea persoanelor bolnave de COVID-19. Într-o declarație de presă susținută joi, demnitarul a precizat că pasul următor este un acord cu aeroportul din Sibiu, „pe seama unor reglementări clare” cu DSP, pentru demararea proiectului-pilot.

Întrebat când ar putea fi folosiți câinii antrenați pentru detectarea persoanelor bolnave de COVID-19, ministrul Afacerilor Interne a precizat: „M-am bucurat să văd în rândul televiziunilor din România un interes foarte mare pentru ce fac colegii noștri de la Centrul Chinologic de la Sibiu. Vă mulțumesc pentru modul absolut corect în care ați pus problema, pentru că începuse să se rostogolească în online o imagine total greșită cu privire la ce vor face respectivii câini antrenați la Sibiu. Pasul următor, după finalizarea acestei etape, este, așa cum v-au spus colegii de la Sibiu, un acord cu aeroportul din Sibiu pe seama unor reglementări clare cu Direcția de sănătate publică, astfel încât acest centru-pilot, sau proiect-pilot, să înceapă la Sibiu, în cadrul parteneriatului cu aeroportul.

„După care vom vedea cum evoluează. Am văzut cum evoluează acest proiect în alte state, Finlanda, Germania, și am convingerea că acest elemente de noutate și munca acestor colegi polițiști va da rezultate. Eu i-am felicitat și îi încurajez să meargă mai departe în demersul lor. Să nu uităm că la Sibiu peste 1.000 de câini sunt pregătiți în fiecare an”, a adăugat Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne.

În aceeași declarație de presă, ministrul Lucian Bode a vorbit și despre bugetul MAI pentru anul 2021, care a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate și care se ridică la o sumă fără precedent în ultimii cinci ani de zile, de peste 20,95 miliarde lei.

„Am structurat intervenția mea – și bugetul este structurat, de altfel – pornind de la tabloul macroeconomic pe care am configurat bugetul pe 2021, cu principalii indicatori, îi cunoașteți, inflație, deficit, creștere economică și nu mai reiau. Pornind de la acest tablou, putem constata că bugetul Ministerului Afacerilor Interne unul mai mare față de execuția preliminară de anul trecut cu 5,47%. Vorbim de un buget de 20.925,5 milioane de lei, un buget mai mare cu 5,47%. Vorbim de cel mai mare buget pe care Ministerul Afacerilor Interne îl are în ultimii cinci ani de zile. Eu cred că, prin acest buget, sunt create premisele unei finanțări corespunzătoare a sarcinilor instituționale pe care Ministerul Afacerilor Interne le are în anul 2021”, a declarat joi Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne.

