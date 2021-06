Lucian Bode, despre cazul de la Arad: Structurile noastre, în contact cu partenerii externi pe strângerea de date legat de un protofoliu cu posibili autori. Cercetările continuă (VIDEO)

Cercetările în cazul exploziei de la Arad continuă, a declarat Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, care a precizat că ancheta este coordonată de Parchetul General.

Lucian Bode, despre cazul de la Arad

Întrebat marți dacă are date noi privind ancheta de la Arad, ministrul Lucian Boden a precizat: „Ultima discuție cu dumneavoastră, cu presa, am avut-o ieri în cadrul vizitei de lucru de la Vrancea și aș vrea să întăreasc ceea ce am spus ieri. Parchetul General coordonează ancheta de la Arad. Structurile noastre sunt în contact cu partenerii externi pe strângerea de date legat de cazuistică, legat de un portofoliu de posibili autori. În același timp, vreau să știți că am implicat, sub coordonarea inspectorului general al IGPR, domnul chestor Benone Matei, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne pentru a livra tot ceea ce procurorul de caz solicită vizavi de cazul de la Arad. Sigur că date concrete din dosar nu pot să vă ofer, dar vă spun că, și în aceste zile, și astăzi când vorbim, aceste cercetări continuă”.

Întrebat dacă există un cerc de suspecți, el a adăugat: „Asta vă spune procurorul, nu pot să vă spun eu”. Referitor la explozibilul folosit în cazul de la Arad, șeful MAI a spus: „Este un element din dosar despre care nu pot să vorbesc”.

Florin Cîțu: România este o țară sigură. Am discuții zilnice cu ministrul de Interne despre acest caz

Aflat într-o vizită în județul Timiș săptămâna trecută, primul-ministru a fost întrebat „cât de sigură este România”, având în vedere cazul de la Arad. Tot atunci, el preciza că discută zilnic cu ministrul Afacerilor Interne.

„România este foarte sigură. Vorbim de un caz și, în acest moment, cu siguranță, se fac toate eforturile pentru a-i prinde pe cei care au făcut acest atentat. Vorbim de un singur caz în România. Am discuții zilnice cu ministrul de Interne despre acest caz, mă ține la curent cu informații noi care apar în fiecare zi. Cum vor avea rezultatele finale, le vor prezenta și îi las pe ei să le prezinte. Repet, România este o țară singură și vorbim de un singur caz”, a răspuns Florin Cîțu.