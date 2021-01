Lucian Bode, despre cazul Gavriș: A fost amendat cu 2.000 de lei și este cercetat disciplinar

Invitat în platoul B1 TV, la Dosar de Politician, ministrul de Interne a comentat și cazul Gavriș, adjunctul Poliției Capitalei, care a apărut într-o serie de imagini în care încălca restricțiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19, participând la o petrecere într-un restaurant din Centrul Vechi.

Totodată, reamintim că Gavriș a negat acuzațiile care i s-au adus, explicând că a fost o masă cu cinci persoane, ci nu o petrecere așa cum s-a precizat inițial.

Ministrul Bode a fost întrebat de către Silviu Mânăstire cum comentează cazul adjunctului Poliției Capitalei, Radu Gavriș:

„Este un caz mult comentat în ultimele zile. Vreau să subliniez faptul că am văzut, la un moment dat că se încerca, dintr-o anumită parte a presei, să acrediteze ideea că avem de-a face cu dispute între grupări în sistem. Resping categoric orice încercare de a pune semnul egal între anumite derapaje, individuale și instituții ale statului precum este Poliția Română. De un an de zile, zeci de mii de polițiști, jandarmi, pompieri, alături de românii care au respectat măsurile impuse de autorități au reușit să limiteze această pandemie.

S-a acreditat, ideea că s-au dus la pont, dar vreau să vă spun că în ziua de 22 ianuarie, polițiștii au efectuatu verificări la 4.060 de operatori economici dintre care 740 în municipiul București, dintre care trei pe Strada Franceză, în Centrul Vechi. Peste 7.700 de restaurante și terase au fost verificate, peste 54.000 de cetățeni au fost legitimați. Ce s-a întâmplat la respectiva locație, 27 de persoane erau în incinta respectivului restaurant, fără a avea legătură toți unul cu celălalt.

Poliția a aplicat o amendă contravențională agentului economic, de 5.000 de lei și pe 25 dintre participanți i-a amendat, sancțiunea contravențională având o valoare totală de 17.500 de lei. S-a întocmit un dosar penal, pentru că în incinta restaurantului se afla o persoană care trebuia să fie în inzolare la domiciliu, iar a doua zi când o cand s-au verificat toate datele s-a descoperit că încă două persoane, un cetățean român și un cetățean austriac, trebuiau să fie în izolare la un hotel din București, dar se aflau în incinta respectivă, fără a avea legătură cu adjunctul Poliției Capitalei”, a explicat ministrul de Interne, în platoul B1 TV.

Întrebat de ce a fost emndat Radu Gavriș, Bode a explicat că polițiștii au considerat că se află într-un loc închis, nu pe o terasă, așa cum prevăd reglementările actuale.Un meteorit a căzut pe Pământ, fără să lovească pe cineva. Dar, la câteva zile distanţă, oamenii au început să se îmbolnăvească grav

„Procesul verbal poate fi contestat. Polițiștii și-au făcut datoria, au aplicat amenda contravențională, au fost întocmite aceste procesele verbale, în lipsă așa cum se procedează, le-au trimis prin poștă și au dreptul legal să le conteste.

S-a întocmit dosar penal pentru zădărnicirea combaterii bolilor și aici trebuie să lămurim mai multe aspecte, cu privire dacă a fost sau nu spațiu închis. Adjunctul Poliției Capitalei a fost sancționat cu 2.000 de lei, este cercetat disciplinar, să se verifice dacă este sau nu vinovat de abateri disciplinare. Eu am considerat că nu este normal ca domnia sa să coordoneze măsurile de prevenire la nivelul Bucureștiului, iar acest lucru nu se mai întâmplă.

AM dispus să mi se prezinte un raport, cu privire la modalitatea în care au ajuns acele informații vineri seara în spațiul public, pe toate posturile de televiziune și un comunicat pe care nu și-l asuma nimeni”, a explicat ministrul Bode.

Totodată, ministrul de Interne este convins că nu a existat un pont cu privire la activitățile polițiștilor din ziua de 22 ianuarie, când Gavriș a fost surprins în Centrul Vechi.

„Nu cred că vreo instituție a statului român, refuz să cred că vreodată, în ultimii ani, s-a întâmplat acest lucru. Eu vă asigur că în mandatul meu acest lucru nu se va întâmpla și poate că nu întâmplător, astăzi am luat o decizie. Am luat decizia ca, ținând cont de faptul că responsabil de asigurarea politicilor Guvernului în domeniul Afacerilor Interne este ministrul și ținând cont de faptul că în prerogativele ministrului nu erau și coordonarea anumitor structuri importante, precum Corpul de Control al Ministrului, Direcția de audit, Direcția Generală de Protecție Internă, DNA, etc, aceste structuri au fost trecxute în coordonarea Ministerului Afacerilor Interne”, a declarat Lucian Boden, în exclusivitate pentru B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.