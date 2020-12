Lucian Bode, despre eventuale noi restricții: Din păcate, evoluţia pandemiei în Marea Britanie, Franţa, Italia e îngrijorătoare şi România trebuie să se uite cu mare atenţie acolo (VIDEO)

Liberalul Lucian Bode a declarat, după ce a primit aviz favorabil în Parlament pentru a fi noul ministru de Interne, că eventuale noi restricții anticoronavirus nu sunt impuse doar de un minister și că acestea vor fi luate, dacă va fi cazul, în baza evaluărilor făcute de către specialişti.

Întrebat dacă se impun noi restricții în lupta cu epidemia de coronavirus, Bode a răspuns: „Aceste restricţii nu sunt impuse de un minister sau altul. Ele pornesc de la INSP (Institutul Național de Sănătate Publică), se stabilesc în CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgență) şi se adoptă în Guvern. În baza evaluărilor specialiştilor vom lua deciziile. Niciodată nu mă voi pronunţa pe un subiect aşa de sensibil. Din păcate, evoluţia pandemiei în Marea Britanie, Franţa, Italia e îngrijorătoare şi România trebuie să se uite cu mare atenţie acolo”.

Liberalul a precizat apoi că e „important ca prefecţii să fie 24 de ore din 24 la dispoziţie”. A mai spus, de asemenea, că va monitoriza foarte atent situația în zonele în care se înregistrează o rată crescută de infectări.

