Lucian Bode, despre o eventuală demitere a lui Raed Arafat: “Poate fi înlocuit orice secretar de stat și orice ministru”/ "La Spitalul Foișor au trecut ore importante în această luptă în care fiecare secundă contează"

Întrebat luni dacă este posibil în urma scandalului de la Spitalul Foișor ca Raed Arafat să fie demis, ministrul Lucian Bode a evitat să ofere un răspuns tranșant, precizând în schimb că orice secretar de stat sau ministru poate să plece.

“Poate fi înlocuit orice secretar de stat și orice ministru. În ceea ce privește evaluarea activității vă dau același răspuns pe care l-am dat în cazul tragediei de la Constanța. Am spus că fiecare responsabil de această tragedie trebuie să preinte public motivele pentru care s-a intervenit defectuos. Astăzi sunt convins că opinia publică așteaptă din partea ministerului Sănătății, din partea spitalului, a Departamentului pentru Situații de Urgență răspunsuri la anumite întrebări. Tot ceea ce șine de MAI vă va fi pus la dispoziție și se va răspund ela toate întrebările”, a spus ministrul Lucian Bode.

Acesta a mai precizat că deși modul în care s-a făcut externarea pacienților este una greșită, demersula fost cât se poate de legitim:

“Modul în care au fost externați pacienții, căci noi vorbim aici despre efecte, nu despre cauze. Cauze sunt multiple și știm când s-a dat ordinul de transfer al pacienților. Au trecut ore importante în această luptă în care fiecare secundă contează. Am văzut că demersul a fost unul legitim, faptul că imediat cele 20 de paturi ATI au fost ocupate, faptul că am avut un weekend în care 1531 de paturi ATI erau ocupate și acum vedem că acest număr scade. Decizia noastră a fost una cât se poate de corectă. Nu doar la Foișor am făcut acest lucru. Avem patru tiruri cu paturi ATI în funcțiune. Celd e-al cincilea are o defecțiune tehnică. Va fi reparat și va pleca în această săptămână la Piatra Neamț”, a precizat șeful MAI.