Lucian Bode, despre problema migrației ilegale: Vom destructura în continuare aceste rețele de călăuze, tocmai pentru a limita la minim acest fenomen (VIDEO)

Ministrul Afacerilor Interne a făcut o serie de declarații, la sediul MAI, după întâlnirea cu primarul Timișoarei, pe tema fluxului mare de migranți. Edilul atrage atenția asupra faptului că la Timișoara, un număr mare de migranți din Serbia trec ilegal granița în România, ca mai apoi să ajungă în Ungaria.

În acest context, ministrul Bode a anunțat că organele abilitate din MAI vor încerca să destructureze în peramenență rețelele de cărăruși. Totodată, se caută soluții pentru combaterea fenomenului, mai ales având în vedere că migranții, odată ce au fost repartizați în alte centre de România, fac tot posibilul să revină la Timișoara.

„Am prezentat câteva dat și în perioada următoare veți vedea rezultate, vom destructura în continuare aceste rețele de călăuze, tocmai pentru a limita la minim acest fenomen. În utlimul rând, am văzut un fenomen: chiar dacă migranții sunt repartizați în centre la Galați, Maramureș sau în toate centrele din România, majoritatea ajung în Timișoara.

Îi transferăm iar la centru de unde au fost înregistrați și iar se întorc în Timișoara. Am găsit o variantă prin care să îi transportăm, sub supraveghere, la centrele de bază și să găsim o formulă în legislație să sancționăm astfel de situații, în care nu poți tu ca stat să faci această cheltuială săptămânal”, a declarat Lucian Bode, ministerul Afacerilor Interne.

„Autoritățile naționale și locale trebuie să colaboreze, pentru că doar dacă acoperă fiecare responsabilitățile lui, doar atunci putem gestiona cu adevărat problema migrației. Mă bucur că am aflat astăzi niște strategii pe partea de combatere a fenomenului”, spune Dominic Fritz, primarul Timișoarei.

