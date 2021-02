Lucian Bode, după ce Diana Șoșoacă a acuzat că a fost bruscată la Institutul ”Marius Nasta”: „S-a împiedicat sau de ce?” (VIDEO)

Diana Șoșoacă și-a făcut simțită prezența și la Institutul ”Marius Nasta”, acolo unde un incident i-a speriat pe angajați și pacienți deopotrivă. Senatoarea a zbierat la ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, și a luat-o la rost pe Beatrice Mahler, managerul institutului. Ea a acuzat și că bodyguarzii au bruscat-o și au vrut să o împiedice să intre în curtea spitalului. Ca să-i convingă să o lase, o țipat că ea e parlamentar.

„Cum îți permiți să stai în fața mea? Dă-te la o parte! Îți dau cuvântul meu d eonoare că veți plăti ceea ce trebuie să plătească un om care se opune unui demnitar! Ce ați ajuns voi bodyguarzii?? Să morâi oameni pe străzi?? Este lipsa de educație juridică, lipsa de respect față de un demnitar! Este un ordin dat de mai marii României împotriva unui demnitar!”, a tunat Șoșoacă în fața bodyguarzilor.

Întrebat, luni, despre acuzațiile senatoarei cum că a fost bruscată, liberalul Lucian Bode, ministrul de Interne, a răspuns ușor amuzat: „S-a împiedicat sau de ce?”.

