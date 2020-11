Lucian Bode: Guvernările anterioare au promis mii de kilometri de autostradă, dar au inaugurat, în 3 ani, doar 96. În 12 luni, noi avem deja 90 de kilometri (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Transporturilor, a comparat realizările Guvernului PNL, într-un singur an, în domeniul de care se ocupă cu ceea ce au realizat social-democrații în guvernarea anterioară de trei ani de zile. Bode a susținut, pentru B1 TV, că PSD a promis mii de kilometri de autostradă, dar, în trei ani, a dat în trafic doar 96 de kilometri. În schimb, liberalii au inaugurat deja 46 și mai urmează 40 - 43 de km până la finele acestui an, deci deja un total de 90 de kilometri de autostradă.

Lucian Bode, despre investițiile făcute de Guvernul PNL în infrastructura de transport

„Românii și-au pierdut, cu argumente, încrederea în autorități că pot să realizeze infrastrutură mare de transport. Așteptările sunt uriașe. Guvernările anterioare au promis mii de km de autostradă și mai mult le desenau în studiourile TV.

Noi am prezentat viziunea noastră de dezvoltare pentru România. Documentul e în dezbtere publică. El va suferi modificări, că vom merge în Parlament, în urma noii configurații, și o nouă majoritate în jurul PNL va veni în fața Parlamentului cu un program de guvernare și cu un guvern în jurul PNL.

Deci această viziune de dezvoltare a României reieșită din munca a sute de specialiști a fost prezentată pe cele trei mari coordonate. Obiectivele prioritare în următorii 4 ani vizează: creșterea economică și ridicatea nivelului de trai, reforma marilor sisteme publice și modernizarea statului și siguranța cetățeanului, independența Justiției și reforma constituțională.

În 12 luni am demonstrat, într-o situație dificilă din punct de vedere economic, că putem să construim infrastuctură de transport. Trebuie să pornim de undeva. Înaintea noastră au dat în trafic 96 de km de autstradă în 3 ani. Am venit în noiembrie 2019 la guvernare și până acum am dat în trafic 46 de km și încă 40-43 de km până la sfârșitul anului. Deci în trei ani ei au reușit 96 de km, iar în 12 luni noi 90 de km.

Am reușit să modernizăm aproape 350 de km de drumuri naționale, de drumuri expres, autostrăzi, am reușit să semnăm ordine de începere pentru 180 de km de autostradă și am reușit să semnăm contracte de execuție pentru 440 de km de autostrăzi, drum expres, variante ocolitoare, drumuri naționale. De aici pornim”, a declarat Lucian Bode, pentru B1 TV.

PNL și-a lansat programul de guvernare pentru 2021 - 2024

PNL și-a lansat, joi, programul de guvernare pentru perioada 2021 - 2024. În cadrul evenimentului, ministrul Bode a promis că dezvoltarea infrastructurii de transport va fi „coloana vertebrală pe care se va ridica România”.

„Un an de guvernare liberală în slujba românilor arată astfel: peste 350 rețea de drumuri modernizate, din care 90 de km de autostradă noi, până la finalul anului.

Peste 440 de km de autostrăzi, drumuri expres și centuri ocolitoare pentru care am semnat contractele de execuție în acest an, din care 192 km de autostradă și drumuri expres”, a spus Lucian Bode, în cadrul evenimentului.