Lucian Bode: Guvernul va veni vineri cu un plan de relaxare graduală a unor restricții. Ne vom uita permanent cu un ochi la incidență și cu un ochi la ținta de vaccinare. Pandemia nu a dispărut (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul de Interne, a declarat joi, pentru B1 TV, că urmează o ședință a CNSU și una a Guvernului în care vor fi adoptate noi măsuri de relaxare a restricțiilor. Asta se va face însă cu precauție, căci „pandemia nu a dispărut”. Bode a insistat că autoritățile se vor uita permanent la cifrele pandemiei, dar și la evoluția campaniei de vaccinare anti-COVID-19.

Declarațiie au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.