Lucian Bode, întrebat dacă România are suficienți muncitori pentru proiectele de infrastructură: Nu. Noi nu mai avem nici fabrici de bitum, iar 80% din piața de agregate e gestionată de firme străine (VIDEO)

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat joi seară în cadrul emisiunii ”Dosar de politician” că România nu are suficientă forță de muncă pentru proiectele de infrastructură. Iar acestea nu sunt singurele lipsuri. Țara noastră nu are nici fabrici de bitum, iar 80% din piața de agregate în România este gestionată de companii, a spus Bode.

În contextul în care a precizat că s-a ajuns la concluzia că, în următorii 10 ani, România trebuie să investească 72 de miliarde de euro în infrastructura de transport, ministrul a fost întrebat dacă în țara noastră există suficienți muncitori sau suficiente firme în România ca sa lucreze la proiectele de infrastructură.

”Nu. Aici avem mai multe probleme, nu doar problema resursei umane. Nu avem specialiști, nu avem oameni care să-și dorească să lucreze în construcții, deși sunt anumite facilități pentru cei care lucrează în construcții.

Noi am gândit câteva măsuri de sprijin pentru companiile românești. Trebuie să-i ajutăm să se dezvolte pentru că sunt doat câteva firme românești, foarte puține, care au rezistat pe piață. Trebuie să creăm o axă de finanțare astfel încât să-i dotăm cu echipamente și utilaje pentru a putea face față concurenței. Noi, în România, nu mai avem fabrici de bitum. Tot bitumul îl importăm din Serbia, din Polonia, din Grecia. Eu cred că statul Român trebuie să se gândească foarte serios să construiască, să finanțeze două-trei fabrici de bitum, prin fonduri europene. Va trebui să gândim un astfel de proiect pentru că altfel avem mari probleme, iar costurile sunt foarte mari. (...)

80% din piața de agregate în România este gestionată de companii din Franța și din Germania, agregate însemnând, de exemplu, piatră spartă”, a explicat Lucian Bode.

Astfel, ministrul a precizat că este nevoie ca guvernul să ajute companiile românești să se dezvolte.

„Noi astăzi avem trei-patru companii, restul sunt subcontactori, la subcontractori, la subcontractori”, a mai spus Lucian Bode.

