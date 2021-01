Lucian Bode: La ultimul control pe linie de prevenire a incendiilor la Institutul Matei Balș, în noiembrie, am transmis exact măsurile care trebuie luate acolo (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul de Interne, a precizat vineri, în direct pe B1 TV, că ultimul control pe linie de prevenire a incendiilor la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală a fost efectuat în noiembrie, ocazie cu care au fost transmise exact măsurile ce trebuie luate acolo. Demnitarul a explicat că toate elementele legate de tragedia de azi dimineață vor fi cuprinse în raportul final realizat de anchetatori.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Lucian Bode, ministrul de Interne, despre incendiul de la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”

Întrebat care este situația la ora actuală și ce detalii suplimentare poate oferi, ministrul Lucian Bode a răspuns: „Din păcate, asistăm la o tragedie, și-au pierdut viața cinci pacienți aflați internați la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București. Așa cum ați aflat din informațiile pe care noi le-am furnizat în spațiul public, patru persoane au fost găsite decedate la fața locului în timpul intervenției, iar cea de-a cincea persoană a fost transportată la Spitalul Floreasca, unde, din păcate, a decedat. Aceasta este o tragedie și noi am încercat prin tot ceea ce am făcut, prin forțele de intervenție, să limităm efectele acestui incendiu, să nu ajungem la o catastrofă, pentru că acolo erau 102 pacienți internați. Noi am primit apelul pe 112 la 5:05, iar la 5:13 am avut primele echipaje prezente. Am activat planul roșu de intervenție și împreună cu aproape 300 de subofițeri și 50 de ofițeri, 60 de medici, 53 de asistenți, Serviciul de Ambulanță București-Ilfov, împreună cu toții, ajutați de polițiști, jandarmi, am reușit ca la ora 6:36 să evacuăm întreaga clădire și la ora 8:15 să declarăm incendiul lichidat”.

„Preocuparea noastră a fost să relocăm urgent pacienții din respectivul pavilion – 53 au fost relocați în incinta Spitalului Matei Balș, iar restul la unități spitalicești din București. Ce este important în acest moment, eu nu am alte informații cu privire la persoane aflate în stare critică, dar știți foarte bine că la Institutul Matei Balș erau internați bolnavi Covid aflați într-o stare medie spre critică de sănătate și aceste lucruri noi le monitorizăm în permanență și sperăm că nu vor apărea complicații. Ancheta este în derulare, este prezent Parchetul, Poliția București, prin cei de la Criminalistică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Când vom finaliza ancheta, fie și parțial, vă vom comunica date suplimentare”, a mai spus demnitarul.

Întrebat dacă salonul respectiv avea sau nu aviz de securitate la incendiu, ministrul de Interne a explicat: „Așa cum am spus, avem o anchetă în derulare. Vă pot confirma, de asemenea, că noi, în noiembrie anul trecut, am avut ultimul control pe linie de prevenire a incendiilor la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș din București, ocazie cu care am transmis exact măsurile care trebuie luate acolo. Toate elementele legate de avizul de securitate la incendiu, respectiv autorizația de securitate la incendiu și chestiunile care s-au spus deja în spațiul public, că s-ar fi folosit surse suplimentare alternative de încălzire, toate aceste elemente vor fi prinse în raportul final realizat de anchetatori”.