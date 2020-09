Lucian Bode: Magistrala de metrou M5 Drumul Taberei - Eroilor va fi dată în circulație marți, 15 septembrie (VIDEO)

Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a anunțat că magistrala de metrou M5 Drumul Taberei - Eroilor va fi deschisă marți, 15 septembrie. Lucrările la această magistrală au început în 2011, iar primul termen avansat pentru finalizare a fost 2015. Valoarea totală a proiectului e de 3,4 miliarde de lei.

„Domnule prim-ministru, vă informez că suntem pregătiți să dăm în trafic cu călători magistrala de metrou M5 Drumul Taberei - Eroilor, în cursul zile de mâine, 15 septembrie. După semnarea celor două procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv la punerea în funcțiune, pe 11 septmebrie, am anunțat că Metrorex va realiza o serie de activități administrative, astfel încât, pe 15 septembrie, magistrala M5 să poată fi dată în exploatare cu călători în condiții de siguranță și confort”, a declarat ministrul Bode, la debutul ședinței de Guvern.

Întrebat de premierul Orban dacă sunt pregătiți cu garniturile de tren și cu personalul necesar, ministrul a răspuns: „Categoric da!”.

„Bine, domnul ministru. Ne vedem la darea în funcțiune! Asta e o veste bună, mai ales că mulți speculau săptămâna trecută că nu suntem în stare să deschidem metroul”, a mai afirmat Ludovic Orban, la debutul ședinței de Guvern de luni.

