Lucian Bode (MAI), despre regulile de la slujbele de Paște: În interiorul bisericilor, cu mască, doi metri distanțare; în exterior, cu mască, un metru și jumătate distanțare (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a precizat că slujbele și rugăciunile colective din noaptea de Înviere se vor desfășura atât în interiorul bisericilor, cât și în afara lor, ocazie cu care a vorbit despre regulile de protecție sanitară: „În interiorul bisericilor, cu mască, doi metri distanțare; în exterior, cu mască, un metru și jumătate distanțare”, a spus demnitarul, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.