Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit despre organizarea de evenimente private de genul nunților sau botezurilor în aer liber, în contextul relaxării de restricții anunțate de președintele Klaus Iohannis. La „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, joi, pe B1 TV, șeful MAI a explicat că autoritățile vor propune un procent de ocupare a respectivei capacități pentru incidențe sub 3 la mie, iar organizatorii vor trebui să garanteze că toate persoanele sunt vaccinate dacă intenționează să depășească pragul respectiv. Oficialul a sugerat că măsurile vor fi valabile și pentru restaurante, și pentru cluburi.

