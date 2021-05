Lucian Bode (MAI): Pensia medie în sistem e de 3.500 lei. Sunt oameni care au renunțat la foarte multe drepturi. Nu spun că sunt pensii mici, dar trebuie să umblăm la nivelul de salarizare (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul e Interne, a vorbit joi, pentru B1 TV, despre salariile și pensiile angajaților din sistem.

Bode a spus că pensia medie în sistem e doar de 3.500 de lei și că nu e corect să spunem că sunt pensii speciale, ci pensii de serviciu. Liberalul a mai dat de înțeles că acești oameni merită pensii și salarii mari deoarece, atunci când și-au ales cariera, au renunțat la multe drepturi pe care angajații din alte sisteme le au. Lucian Bode a mai spus că trebuie umblat la nivelul de salarizare, că baza din salarizare în MAI „e una de nivel foarte, foarte jos”.

Declarațiie au fost făcute în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

