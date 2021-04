Lucian Bode, mesaj pentru cei care vor să meargă la petreceri în noaptea de Înviere: Organizarea de evenimente e interzisă. Nu vom ezita să luăm măsuri dacă normele sunt încălcate (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul de Interne, a dat asigurări că autoritățile nu vor ezita să ia măsuri dacă regulile anti-COVID vor fi încălcate în noaptea de Înviere. Precizarea vine mai ales pentru cei care au de gând să profite de ridicarea temporară a restricției de circulație, pentru a merge la petreceri.

Circulația va fi liberă în noaptea de Înviere strict pentru deplasarea la biserică. Totuși, cei care vor ieși atunci din casă nu vor fi nevoiți să aibă asupra lor declarația pe propria răspundere.

Lucian Bode a făcut declarațiile în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire pe B1 TV.

