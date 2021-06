Lucian Bode: Mi s-a părut incorect modul în care s-a raportat UEFA la Generația de Aur și la Guvernul României. Am tot respectul pentru componenții Generației de Aur, ca sportivi și ca oameni (VIDEO)

Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne, a vorbit marți despre situația de la prima partidă găzduită găzduită la București în cadrul EURO 2020 și s-a arătat „nemulțumit” de modul în care s-a raportat UEFA la Generația de Aur și la Guvernul României.

Referitor la Generația de Aur, ministrul Lucian Bode a spus: „Sunt bucuros de victoriile acestor oameni extraordinari. Eu am avut șansa să îi cunosc personal pe acești oameni, organizând câteva meciuri demonstrative, îi cunosc pe majoritatea componenților Generației de Aur. În consecință, am tot respectul pentru ei ca sportivi și ca oameni”.

„Sunt nemulțumit de modul în care UEFA s-a raportat la Guvernul României și acest lucru l-am transmis în ultima ședință de Guvern. Am primit o invitație pe care am onorat-o, fără să știu unde se află, m-am așezat pe locul unde mi s-a indicat și nu știam cine este invitat în tribuna oficială, cine este în tribuna a II-a ș.a.m.d”, a adăugat șeful MAI.

Întrebat de ce este nemulțumit de UEFA, el a explicat: „În legătură cu modul în care s-a raportat UEFA la Guvernul României, în ultima ședință de Guvern, dacă știți, și sigur știți, noi am adoptat câteva măsuri, la propunerea Ministerului Transporturilor, în sensul în care Guvernul și-a asumat ca obligație în organizarea Campionatului European de fotbal decontarea contravalorii transportului public pentru toți suporterii care vor veni la aceste meciuri. În schimb, UEFA s-a raportat la Guvern transmițându-le că au două sau trei bilete pentru acest meci. În consecință, mi s-a părut incorect modul în care s-a raportat atât la Generația de Aur, cât și la Guvernul României”.

„Nu știu cine a participat la meci, știu că a fost domnul vicepremier prezent, a fost domnul ministru Aurescu, a fost domnul ministru Nazare, a fost domnul ministru Novak și am fost eu”, a mai afirmat Lucian Bode.

Întrebat dacă și-ar fi dorit și alți colegi din Guvern să meargă la meci, ministrul de Interne a răspuns: „Nu știu dacă și-ar fi dorit, nu și-ar fi dorit, dar e o chestiune de respect reciproc și acest lucru l-am transmis și într-o discuție pe care, culmea, am avut-o cu Gică Popescu, vineri, într-o deplasare la Cluj, m-am întâlnit cu domnia sa. O să spun că îl respect foarte mult pentru modul în care am colaborat cu domnia sa în calitate de consilier al primului-ministru responsabil cu organizarea EURO 2020. Știți foarte bine că Ministerul Transporturilor, anul trecut, a fost total angajat în realizarea obiectivelor – linia de cale ferată, Aeroportul Băneasa ș.a.m.d. Gică Popescu îmi spunea, în discuția pe care am avut-o la Cluj, că și domnia sa și-a cumpărat un bilet. Când ne-am despărțit, ne-am salutat și i-am spus, `ne vedem la meci`, fără să știu unde am eu loc și unde are domnia sa loc. (...) Organizator este UEFA, eu am primit invitația de la Federație”.