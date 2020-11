Lucian Bode: Ministerul Transporturilor are un buget record. Am reușit să menținem toate șantierele deschise și să accelerăm proiectele esențiale (VIDEO)

La un an de când liberalii au ajuns la Palatul Victoria, Lucian Bode a vorbit, pentru B1 TV, despre realizările sale de când e ministrul Transporturilor. Acesta s-a lăudat că toate șantierele au rămas deschise chiar și în timpul epidemiei de coronavirus, că s-a construit mult, inclusiv cu fonduri europene, s-au semnat mai multe contracte importante, iar Ministerul Transporturilor a ajuns să aibă un buget record.

Ministrul Transporturilor a admis că România are mari restanțe în ceea ce privește modernizarea infrastructurii de transport și că românii sunt în dreptățiți să nu aibă încredere deocamdată în autorități: „Noi am decis, în cadrul Guvernului, ca în această perioadă toți miniștrii să prezinte un raport de activitate. Noi spunem ”un an de guvernare în slujba românilor” și am argumente. Azi am organizat o conferință într-un spațiu atipic: la Gara de Nord, Salonul Regal. Am zis că am fost învestit acum un an cu o responsabilitate, nu cu o funcție. Portofoliul de la Transporturi e cu așteptări uriașe din partea românilor. Pentru că autoritățile nu au performat în această poziție și, în tot ce înseamnă structuri de decizie în zona de dezvoltare a infrastructurii de transport, neîncederea e foarte mare. Avem restanțe foarte mari în ce privește gradul de moderniare”.

Lucian Bode: În vreme de pandemie, noi am reușit să menținem toate șantierele deschise

Liberalul Lucian Bode a explicat apoi ce s-a schimbat de când a preluat el portofoliul Transporturilor:

„Fără a avea pretenția că am rezolvat toate problemele din acest domeniu important, cred că am reușit să asumăm decizii strategice. Am reușit să elaborăm un docuemnt de viziune pe zece ani: Planul investițional pentru dezvoltarea investițiie de transport 2020-2030. Pe o parte, actualizăm masterplanul general de transport, pe de altă parte e o condiție favorizantă pentru accesarea fondurilor europene din viitorul exercițiu financiar. Am deblocat proiecte majore de infrastuctură. Pot să pun în oglindă în ce situație eram în 2019 cu Sibiu - Pitești, cu Autostrada Transilvania, cu drumul expres Craiova - Pitești, cu Coridorul 4 feroviar”, a declarat Bode.

El a precizat că a reușit asta în primul rând printr-o bună colaborare cu antreprenorii: „într-o perioadă dificilă, de pandemie, am reușit să menținem toate șantierele deschise, prin dialog , prin comunicare permanentă cu antreprenorii, prin dialog permanent între beneficiar și antreprenor”.

Lucian Bode: Am accelerat proiecte esențiale. Bugetul Ministerului Transporturilor e unul record

„Am accelerat proiecte esențiale. Odată ce ai semnat contractele de proiectare și execuție, intri pe un drum ireversibil al implementării acestui proiect. Am reușit în acest an să repornim angrenajul investițiilor în infrastructura de transport.

În cifre, pentru că matematica nu minte niciodată, 30 de miliarde de lei investiții în economie în primele nouă luni, o sumă istorică pe ultimii zece ani. O creștere dată de Eurostat de 12,4% în sectorul construcțiilor în luna august, în condițiile în care la nivel eruopean, media era de 0,9%. Din aceste construcții, 47,8% sunt construcii inginerești: autostraăzi, drumuri naționale, variante ocolitoare, stadioane.

Investițiile la Ministerul nostru au atins la nouă luni 5,3 miliarde lei din care 4,2 miliarde fonduri europene nerabursabile. 80% din investiții sunt din fonduri europene nerambursabile. Bugetul Ministerului e unul record. Pentru prima dată după foarte mulți ani, avem un buget de peste 12 miliarde de lei și la rectificare sperăm să mai primim”, a mai declarat ministrul Transporturilor, Lucian Bode, pentru B1 TV.